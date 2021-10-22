АМКУ зайнявся цінами на паркування в Києві

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) приступило до розгляду скарг киян на можливе завищення цін на послуги платного паркування в столиці, розповів глава відділення Олексій Хмельницький, повідомляє UBR.

Розгляди стосуються дій КП "Київтранспарксервіс" і Київської міськдержадміністрації.

Хмельницький нагадав, що "Київтранспарксервіс" - єдиний оператор паркування транспортних засобів в столиці і визначає її ціну, враховуючи обсяг витрат.

Влітку КП включило в планову калькуляцію вартість послуги з облаштування парковки заїзними кишенями і "обов'язкові платежі 60%". І КМДА тоді ж встановила нові тарифи, куди включила ці витрати.

"Ніхто не звернув увагу, яка вартість облаштування кишень. І не поцікавився, що це за "обов'язкові платежі"... Є підстави вважати, що такі розрахунки є незаконними і завищені мінімум на 60% за рахунок неправомірних витрат", - зазначив Хмельницький.

Якщо в ході розглядів АМКУ вдасться підтвердити свої підозри, столичній владі доведеться знизити вартість парковки.