Wellboy випустив "соковитий" кліп "Вишні"

Український співак Wellboy, який раніше "зірвав" український музичний простір треком "Гуси", випустив нову пісню та кліп "Вишні", повідомляє УНІАН.

Виконавець не відійшов від свого стилю та манери виконання. Ця композиція, схоже, теж стане хітом. Відеокліп опубліковано на YouTube-каналі артиста.