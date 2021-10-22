Wellboy випустив "соковитий" кліп "Вишні"
Український співак Wellboy, який раніше "зірвав" український музичний простір треком "Гуси", випустив нову пісню та кліп "Вишні", повідомляє УНІАН.
Виконавець не відійшов від свого стилю та манери виконання. Ця композиція, схоже, теж стане хітом. Відеокліп опубліковано на YouTube-каналі артиста.
"Трек "Вишні" – це просто розрив! Вся пісня продумана так, щоб западати в душу і водночас не набридати. "Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" – це про те, шо люди часто фантазують про своє майбутнє, але без докладених зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку. Переслухавши трек хоч 100 разів, кожного разу ви будете знаходити щось нове у звучанні!" - охарактеризував артист свою роботу.