У Києві оголошено штормове попередження у найближчу годину

Погода у Києві різко зміниться. У місті оголошено штормове попередження у найближчу годину.﻿ Про це, посилаючись на пресслужбу КМДА, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При цьому, на сьогодні в Києві прогнозували сонячну та теплу погоду.