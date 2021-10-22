Карантин у Києві: обмеження в разі переходу в "червону" зону

У Києві посилюють карантин. Після переходу міста до "червоної" зони місцева влада введе нові обмеження. Про це заявив мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі .

Нові обмеження:

Забороняється приймати відвідувачів в закладах харчування. Дозволяється тільки за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Припиняється діяльність установ готельної сфери. Умова роботи - наявність у клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Відвідування сім'єю і сторонніми особами установ соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Робота спортзалів і фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату. Дозволяється відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Проведення масових заходів:

можливо за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату,

дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Обмежується доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Громадський транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Робота навчальних закладів

Припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня.

Дитячі садки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу.