Карантин у Києві: обмеження в разі переходу в "червону" зону
У Києві посилюють карантин. Після переходу міста до "червоної" зони місцева влада введе нові обмеження. Про це заявив мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі .
Нові обмеження:
- Забороняється приймати відвідувачів в закладах харчування. Дозволяється тільки за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.
- Припиняється діяльність установ готельної сфери. Умова роботи - наявність у клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.
- Відвідування сім'єю і сторонніми особами установ соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.
- Робота спортзалів і фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату. Дозволяється відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.
Проведення масових заходів:
- можливо за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату,
- дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.
Обмежується доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Громадський транспорт
Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.
Робота навчальних закладів
- Припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня.
- Дитячі садки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.