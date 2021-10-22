Україна та Молдова створять переговорний механізм щодо проблемних питань
Україна та Молдова домовилися про створення переговорного механізму для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніку Попеску у Києві, повідомляє Ділова столиця.
Голова Українського МЗС зазначив, що Україна та Молдова зараз фактично
"відновлюють" двосторонні відносини. Значною мірою – завдяки діалогу між президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду.
"Україна та Молдова не просто дружні народи, ми дуже близькі одне до одного. Є у нас і питання, які потребують вирішення, і сьогодні ми домовилися сформувати переговорний механізм, в рамках якого ми будемо шукати комплексні рішення для проблемних питань", — зазначив він.
Дмитро Кулеба також повідомив, що планується підготовка документів для їхнього політичного схвалення під час першого засідання ради президентів України та Молдови, що має відбутися незабаром.