Україна та Молдова створять переговорний механізм щодо проблемних питань

Україна та Молдова домовилися про створення переговорного механізму для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах﻿. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніку Попеску у Києві, повідомляє Ділова столиця.

Голова Українського МЗС зазначив, що Україна та Молдова зараз фактично "відновлюють" двосторонні відносини. Значною мірою – завдяки діалогу між президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду.

"Україна та Молдова не просто дружні народи, ми дуже близькі одне до одного. Є у нас і питання, які потребують вирішення, і сьогодні ми домовилися сформувати переговорний механізм, в рамках якого ми будемо шукати комплексні рішення для проблемних питань" , — зазначив він.

Дмитро Кулеба також повідомив, що планується підготовка документів для їхнього політичного схвалення під час першого засідання ради президентів України та Молдови, що має відбутися незабаром.