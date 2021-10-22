Колишній тренер Усика поділився прогнозом на бій з Ф'юрі

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здолає британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, повідомляє УНІАН.

Про це американський наставник розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Два бокових".

"Я думаю, що Усик може побити Ф'юрі. Мені здається, що у нього є стиль і швидкість, щоб перемогти Тайсона. Йому просто не можна дозволяти Ф'юрі перти і навалюватися на нього, тому що через це Усик втомиться. Це його виснажить, адже на ньому буде відпочивати великий 127-кілограмовий хлопець. Але я думаю, що зараз Усик - найкращий боксер у надважкій вазі" , - сказав Башир.

"Тайсон спробує натиснути на нього і нокаутувати в пізніх раундах. Усик намагатиметься перемогти його за очками. Можливо, він спіймає Тайсона в кінцівці бою. Знаєте, Ф'юрі нелегко нокаутувати. Тож я вважаю, що Усик переміг би за очками" , - додав екс-тренер українця, який у 2016 році привів Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який Сашко здобув у бою з поляком Кшиштофом Гловацькі.

На початку 2017 року Усик та Башир припинили співпрацю.

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