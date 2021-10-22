Вакцинація за останні чотири місяці врятувала 2500 життів — Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусу за останні чотири місяці в Україні врятувала 2500 життів, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«За вчора вакцинація врятувала 181 життя. Це міг бути хтось із нас, наших рідних, близьких. За позавчора без вакцинації ми мали б 707 померлих, але вакцинація врятувала 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців. Без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятовано ще 143 життя. Фактор вакцинації за останні чотири місяці в Україні вже врятував 2500 життів» , - сказав він.