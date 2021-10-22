Рейтинг банків за депозитами: де зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 вересня 2021 року в 71 банку-учаснику фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,6 млн вкладів на суму 622,9 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 247,2 млрд гривень. Кількість вкладників-22 млн 890 тисяч.

Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 417 тисяч, Райффайзен Банк - 43,3 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 586 тисяч, Укрсиббанк - 32,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 330 тисяч.

На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 31,6 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 479 тисяч.

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банків. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1679) і ПриватБанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).