З'явився тизер комедії за участю "Холостячки" в головній ролі

Фільм з'явиться на екранах 3 березня 2022 року. Це – українська романтична комедія від авторів Свінгерів, повідомляє Корреспондент.

Навесні наступного року на українських екранах з'явиться вітчизняна романтична комедія Сусідка. Тизер картини вже з'явився на YouTube-каналі компанії F Films.

Головні ролі у фільмі виконали актори Артемій Єгоров і Ксенія Мішина. Автором сценарію виступила письменниця Ірена Карпа, а режисером - Наталя Пасеницька.

За сюжетом, холостяк Петро, ​​роль якого виконав Артемій Єгоров, посперечався, що зможе прожити місяць під одним дахом з жінкою. Таким чином він починає жити з вчителькою музики Веронікою, роль якої виконує Ксенія Мішина. Однак в його житті вона з'являється не одна.