Замки, храми та каньйон: 4 локації для подорожі Хмельниччиною

Подорожі Україною під час золотої осені приносять особливі враження і барвисті фото на пам'ять. Один з найбільш пам'ятних регіонів з яскравими локаціями - Хмельниччина, куди варто вирушити в сонячні дні, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

У Хмельницькому туристично-інформаційному центрі назвали чотири локації, які варто відвідати восени.

"Щоб не пропустити барвисту осінь у всій її красі, ми радимо відвідати цікаві і мальовничі місця нашої області. Беріть з собою гарний настрій, тепло одягайтеся і гайда мандрувати по області, радувати своє око" , - запропонували план подорожей на сторінці центру в Facebook.

Костел, де звучить старовинний орган

У селі Підлісний Мукарів знаходиться атмосферна пам'ятка - костел святого Йосипа Обручника 19 століття. Цей римо-католицький храм побудований в стилі пізньої неоготики. Він носить ім'я чоловіка, який був заручений з Дівою Марією. У цьому костелі залишився старовинний орган у робочому стані. Від його звучання у відвідувачів - "мурашки по шкірі". Це місце, де можна відчути особливу атмосферу і осінній затишок.

фото wikipedia.org

Середньовічний замок, який став храмом

У селі Сутківці можна побачити дивовижну Покровську церкву-замок. Споруду вважають ідеальним прикладом середньовічного українського храму. Замок побудували в 14 столітті виключно з метою оборони від набігів татар. Через деякий час власник маєтку Федір Сутковський перебудував замок у храм. Архітектура оборонної церкви виконана в готичному стилі Західної Європи.

Прогулянки в Кам'янець-Подільському в атмосфері золотої осені

Кам'янець-Подільський - відома локація в області, яка набуває особливої чарівності у вирі осінніх фарб.

Фото: Замок у Кам'янець-Подільському / pixabay.com



"Місцеві жителі вірять - якщо турист приїхав до Кам'янця, але не побачив Старий замок, надгробок Лаури Пшездзецької і монаха з кошиком, то він не був у місті. Обов'язково прогуляйтеся з пряним чаєм або глінтвейном в сквері "Лебедине озеро", який знаходиться на краю каньйону річки Смотрич - це окремий вид мистецтва" , - підказують в туристичному центрі.

фото wikipedia.org

Фортеця Київської Русі з музеєм всередині

У селищі міського типу Меджибіж можна побачити замок-фортецю з масивними стінами і кутовими вежами, що виходять за їх лінію.

Перша письмова згадка про цю фортифікаційну споруду припадає на період Київської Русі. У замку можна просто погуляти і пофотографуватися, а можна і попросити провести захопливу екскурсію у працівників музею, який там розташований.

COVID-обмеження в Хмельницькій області: що варто враховувати туристам

Подорожі між областями автобусами, маршрутками або поїздами з 21 жовтня, за рішенням уряду України, дозволені тільки за наявності у пасажирів сертифіката про вакцинацію або негативного тесту на COVID, дійсного 72 години. Нові правила не стосуються дітей до 18 років.

фото wikipedia.org

За останніми показниками рівня захворюваності, Хмельницька область відноситься до "помаранчевої зони", але наближається до "червоної". З 23 жовтня, за інформацією на сайті Хмельницької ОДА, в області вводяться додаткові карантинні обмеження.

Ресторани і кафе прийматимуть відвідувачів тільки за наявності у них негативного ПЛР-тесту, дійсного 72 години або сертифіката про вакцинацію хоча б однією дозою вакцини від COVID. За столиком дозволять сидіти не більше 4 особам. Час роботи закладів громадського харчування обмежується з 6 ранку до 11 вечора.

Такі самі документи будуть потрібні для відвідування масових заходів, кінотеатрів, театрів, басейнів і спортзалів.