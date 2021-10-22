SpaceX провела випробування двигуна "марсіанського" корабля
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX продовжує випробовувати прототип свого космічного корабля Starship SN20, призначеного для доставки людей на місяць і Марс, повідомляє УНІАН.
Спершу були успішно проведені вогневі випробування вакуумного двигуна Raptor - він оптимізований для роботи в космосі.
SpaceX провела короткочасні вогневі випробування прототипу космічного корабля Starship SN20.
А через годину були запущені два встановлені на сьогодні атмосферні двигуни. Під час тестів від космічного корабля відлетіли кілька плиток.
Загалом на SN20 буде шість двигунів - три атмосферних і три вакуумних.
Starship є найбільшою ракетою, коли-небудь побудованою для космічних польотів. Створенням прототипу SN20 SpaceX зайнялася навесні 2021 року, а на початку серпня було оголошено про завершення роботи над 70-метровим прискорювачем з 29 киснево-метановими двигунами Raptor.