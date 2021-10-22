SpaceX провела випробування двигуна "марсіанського" корабля

SpaceX провела випробування двигуна "марсіанського" корабля

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX продовжує випробовувати прототип свого космічного корабля Starship SN20, призначеного для доставки людей на місяць і Марс, повідомляє УНІАН.

Спершу були успішно проведені вогневі випробування вакуумного двигуна Raptor - він оптимізований для роботи в космосі.

SpaceX провела короткочасні вогневі випробування прототипу космічного корабля Starship SN20.

А через годину були запущені два встановлені на сьогодні атмосферні двигуни. Під час тестів від космічного корабля відлетіли кілька плиток.

Загалом на SN20 буде шість двигунів - три атмосферних і три вакуумних.

Starship є найбільшою ракетою, коли-небудь побудованою для космічних польотів. Створенням прототипу SN20 SpaceX зайнялася навесні 2021 року, а на початку серпня було оголошено про завершення роботи над 70-метровим прискорювачем з 29 киснево-метановими двигунами Raptor.

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