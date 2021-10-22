SpaceX провела випробування двигуна "марсіанського" корабля

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX продовжує випробовувати прототип свого космічного корабля Starship SN20, призначеного для доставки людей на місяць і Марс, повідомляє УНІАН.

Спершу були успішно проведені вогневі випробування вакуумного двигуна Raptor - він оптимізований для роботи в космосі.

SpaceX провела короткочасні вогневі випробування прототипу космічного корабля Starship SN20.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

А через годину були запущені два встановлені на сьогодні атмосферні двигуни. Під час тестів від космічного корабля відлетіли кілька плиток.

Загалом на SN20 буде шість двигунів - три атмосферних і три вакуумних.

Starship є найбільшою ракетою, коли-небудь побудованою для космічних польотів. Створенням прототипу SN20 SpaceX зайнялася навесні 2021 року, а на початку серпня було оголошено про завершення роботи над 70-метровим прискорювачем з 29 киснево-метановими двигунами Raptor.