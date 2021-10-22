Україна отримає не менше 16 млн доз COVID-вакцин

До кінця року в Україні доставлять мінімум 16 млн доз вакцин проти COVID-19, а також гарантії поставок на наступні два роки, повідомляє Укрiнформ.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 млн доз вакцин" , - сказав Ляшко.

Він додав, що є гарантії поставки вакцин на наступні два роки з чіткими термінами поставок і за конкурентною ціною.