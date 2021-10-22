Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю ажіотажний попит на безготівковий долар пропав так само раптово, як і з'явився вчора, і котирування на міжбанківському валютному ринку плавно пішли вниз.

На 12 годину опустилися нижче рівня 26,30 гривень. Тут уже Національний банк вирішив підстрахувати продавців і вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,28 гривень. Варто відзначити, що регулятор вранці вже з'являвся на ринку і купив стандартні 5 млн доларів за приблизною ціною 26,34 гривень.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва також пішов вниз слідом за безготівковим. Вранці «американця» продавали по 26,38-26,39 гривень, а до обідньої перерви цінник опустили до 26,35-26,36 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня зростає після вчорашнього зниження до 1,1618 і до моменту написання статті вже піднявся до позначки 1,1646 долара. Готівковий євро знижується синхронно з доларом: вранці його продавали по 30,60-30,65, а до обіду з'явилися пропозиції по 30,57-30,58 гривень.

Російський рубль за півдня зміцнився на 60 копійок - з 71,20 до 70,60 рублів за долар, оскільки ціни на нафту знову ростуть: так, ціна марки Brent після вчорашнього падіння знову повернулася до 85 доларів за барель. Готівковий рубль в столиці сьогодні продають в основному по 3,70 гривень за 10 рублів, більш дешеві пропозиції - рідкість.