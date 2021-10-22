У Києві розкуповують нові двокімнатні квартири: ціни зросли

У вересні 2021 року середня медіанна ціна "квадрата" нової житлової нерухомості в Києві підвищилася на 15% в порівнянні з таким же місяцем 2020-го, до $1271, повідомляє UBR.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири, але більше попиту припадає на "двушки". За даними порталу Address.ua за місяць ціни на нове житло в столиці зросли на 3,4%:

однокімнатні квартири подорожчали на 6,7% - $1411/кв. м;

двокімнатні - $1235/кв. м (+1,5%);

трикімнатні - $1170/кв. м (+2,5%).

Найдорожчим районом в столиці як і раніше залишається Печерський район - $2081 за квадратний метр. Найдешевше купити квартиру в Деснянському районі - $960.

У вересні найвищим попитом користувалися квартири за ціною від $50 тис. до $70 тис. - 33% запитів. На другому місці - бюджетне житло до $30 тис. з часткою 30%. У той же час був зафіксований рекордний з початку року попит на квартири вартістю вище $70 тис. - 21%.

У розрізі сегментів нерухомості найпопулярнішими в Києві для покупки стали "двушки", на які припадає 43% запитів. Однокімнатними квартирами цікавилися 38% користувачів порталу. Трикімнатні квартири - 18,5%.

Примітно, що загалом, за даними аналітиків, на первинне житло припадає 84% попиту, тоді як на вторинне - 16%.