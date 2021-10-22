Кулеба спотворює факти щодо нормандської зустрічі - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив главу МЗС України Дмитра Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі, повідомляє ТАСС.
За його словами, Кулеба ніби-то спотворює факти, говорячи про ніби-то обіцянку Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" в ході розмови з Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном.
"Якщо Кулеба каже, що Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ, це вже спотворення. Він обіцяв лише доручити подивитися, як можна вийти на результативну зустріч глав зовнішньополітичних відомств", — сказав глава МЗС РФ.