Кулеба спотворює факти щодо нормандської зустрічі - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив главу МЗС України Дмитра Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі, повідомляє ТАСС.

За його словами, Кулеба ніби-то спотворює факти, говорячи про ніби-то обіцянку Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" в ході розмови з Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном.