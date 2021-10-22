Викрито міжнародний канал контрабанди цигарок

В Одесі діяв незаконний міжнародний канал переправлення тютюнових виробів до Євросоюзу. Частину багатомільйонного доходу контрабандисти планували використовувати для фінансування бойовиків ОРДЛО, повідомляє Обозреватель.

Станом на 22 жовтня, канал ліквідовано. За інформацією Служби безпеки України (СБУ), вартість вилученого контрабандного товару становить майже 13 млн грн.

"Співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торгового порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду виявлено велику партію цигарок без відповідних документів. За попередньою інформацією, ділки планували використати частину мільйонних" доходів "для фінансування бойовиків так званих "Л/ДНР" , – повідомляє СБУ.

У службі допускають, що до організації каналу можуть бути причетні особи зі списку санкцій Ради національної безпеки та оборони. Наразі проводяться відповідні перевірки.

Також порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу. А саме:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)),

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Максимальне покарання, яке загрожує контрабандистам – 10-12 років в'язниці. Мінімальне – штраф в 225 тис. грн – 425 тис. грн.

У контрабанді сигарет замішаний син екс-міністра

Останній гучний випадок контрабанди тютюну в ЄС був зафіксований 16 жовтня. Тоді угорські правоохоронці затримали партію контрабандних сигарет українського виробництва. Їх намагалися провезти через кордон під виглядом пачок з сіллю.

Одержувачем контрабанди значилася польська компанія Crystal Invest з українськими власниками. Її заснував син екс-заступника міністра транспорту і зв'язку Володимира Бадагова – В'ячеслав Бадагов, про що сама компанія повідомляє на своєму сайті та в профілях в соціальних мережах.

Також відома марка незаконно замаскованих під сіль сигарет – Marvel. Їхній виробник – Винниківська тютюнова фабрика у Львівській області. Виробництво розташоване на потужностях колишньої "Львівської тютюнової фабрики" (зараз такої юрособи, за даними YouControl, вже не існує).

Підприємство контролює одіозний бізнесмен і депутат облради Григорій Козловський, якого ЗМІ вже не раз звинувачували в причетності до контрабанди, хоч він і стверджував, що працює виключно по закону. Торговим домом Marvel володіє ще один львівський депутат (на цей раз з міськради) – Олексій Різник, керівник в цій компанії – знову ж Козловський.