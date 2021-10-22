Мін'юст запустив нову послугу для ув'язнених

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про чергове нововведення в межах в’язничної реформи. Відтепер у Лук'янівському СІЗО є платний інтернет та телефонні дзвінки. Згодом послуга буде доступна по всій території України.

Про це міністр розповів у Facebook﻿.

"З Лук’янівського СІЗО уже можна телефонувати. Цілком офіційно. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон" , – заявив він.

Також Малюська додав, що всі розмови будуть записуватись, а Інтернет буде доступний з обмеженням контенту.

Невдовзі функція стане доступна у всіх СІЗО України.

Як уточнив міністр, 15 хвилин розмови будуть коштувати 10 гривень, телефонні розмови на місяць - 345 гривень. Інтернет на місяць (планшет) коштуватиме ув'язненому 575 гривень.

Малюська додав, що цим нововведенням надається можливість ув‘язненим спілкуватися з рідними, забезпечується дотримання прав людини та зменшується попит на фізичні побачення (важливо з міркувань боротьби з пандемією).

Оплата буде йти на поповнення спецфонду для ремонту закладів.