НАТО заснував фонд на 1 млрд євро

У Брюсселі оголошено про створення першого в історії Північноатлантичного альянсу фонду військових інновацій. Угода про його створення 22 жовтня підписали міністри оборони країн НАТО, повідомляє Regnum.

Обсяг коштів багатонаціонального фонду складе € 1 млрд і буде спрямований на розвиток військових технологій і технологій подвійного призначення, що мають застосування у сфері безпеки й оборони.

"Він також забезпечить і спростить тісніше і довірче співробітництво з приватними компаніями - розробниками новітніх технологій", - говориться в заяві НАТО.

Відзначається, що в іншому випадку вони можуть виявитися нездатними розвивати новітні технологічні рішення, необхідні для військово-промислових комплексів держав НАТО.