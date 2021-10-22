Жовква дав свідчення поліції в справі про напад на його будинок

В Офісі Президента розраховують на швидке встановлення замовників і можливих мотивів нападу на будинок заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та залучення всіх винних до відповідальності. Про це заявив прес-секретар Президента Сергій Никифоров, повідомляє Укрiнформ.

"Сьогодні вночі дійсно вчинили напад на будинок заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. На щастя, ні він, ні хтось інший не постраждав. Хочемо відзначити оперативну і професійну роботу поліції, яка вже затримала ймовірного правопорушника і проводить з ним слідчі дії. Тепер сподіваємося і на якнайшвидше встановлення замовників і можливих мотивів цього нападу, а також залучення всіх винних до відповідальності ", - зазначив прес-секретар глави держави.

Він також повідомив, що Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він знаходиться на робочому місці і продовжує виконувати покладені на нього функції.