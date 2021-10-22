Молода дружина Дмитра Комарова продемонструвала ідеальний образ

Дружина українського мандрівника і телеведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко, порадувала шанувальників новим знімком. Дівчина показала аутфіт, який ідеально підійде для теплої осені, повідомляє УНІАН.

Нова фотографія з'явилася на особистій сторінці в Instagram Олександри. Телезірка позувала в джинсах, червоному гольфі та чорній косусі. Стильний look вона поєднала з білими кросівками. Олександра, яка кілька років живе в столиці, рада повернутися в рідне місто.

"Це місто могло б з легкістю очолити рейтинг найкрасивіших міст України восени! І йому точно належить частина мого серця" , - підписала дівчина.