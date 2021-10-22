Метеоролог розповіла, чи буде на Новий рік сніг в Україні

Температура повітря в листопаді та грудні 2021 року коливатиметься в межах норми або трохи вище. Через це снігового покриву в грудні не утвориться.﻿ Про це на прес-конференції повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, повідомляє УНІАН.

"Температура буде відносно високою до Нового року. Із опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто" , - розповіла Мартазінова.

Середня температура в листопаді складе 2-2,5 градуси в центрі, до 4 градусів - на півдні, і до 5-6 градусів - на заході країни. У північних і східних областях вона складе від 0,5 до 2 градусів.

У грудні температура опуститься до -2 і -3 градусів, залежно від області.

Більш холодним, але все ж теплішим, ніж за середніми багаторічними значеннями, буде січень.

"У перші дні січня очікується невелике похолодання. При цьому, температурний фон у всіх областях буде вище середніх багаторічних значень - від -3 до -5 градусів" , - сказала Мартазінова.

Також січень буде зі снігом.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.