Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Потап та Настя Каменських люблять подорожувати. Днями вони полетіли в спекотні ОАЕ, де насолоджуються прогулянками по Дубаї, Абу-Дабі і регулярно радують шанувальників свіжими фото і відеозвітами з Еміратів, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Настя в компанії чоловіка відвідала одну з головних визначних пам'яток в Абу-Дабі - мечеть шейха Зайда і поділилася чарівними фото в Instagram.

Так, співачка позує на тлі білосніжних стін і куполів найбільшої мечеті в ОАЕ в закритому вбранні ніжного персково-рожевого відтінку і з покритою головою. Потап же схожий на справжнього шейха (саме так дружина і охрестила його в сторіс): на ньому – довга біла сукня канура і хустка-арафатка на голові.

фото: instagram.com/kamenskux

Під своїми атмосферними фото в променях сонця біля мечеті Настя вказала автора знімків і назвала Потапа своїм найкращим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - місце, в якому оживає казка про тисячу і одну ніч. Кожною клітинкою відчуваю величність і силу цього дивно красивого місця" , - поділилася враженнями від відвідування знакового місця співачка.

фото: instagram.com/kamenskux