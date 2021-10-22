Дмитро Комаров у Пакистані побуває у "зоні племен" та розповість про "закон помсти"

23 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 покажуть завершальну серію "Світу навиворіт" про Пакистан. Дмитро Комаров розповість про життя найбільшого племінного народу у світі - пуштунів і побуває в "зоні племен" на кордоні з Афганістаном, повідомляє УНІАН.

Пуштунів здавна вважали войовничим плем'ям. Сьогодні вони живуть в сучасних містах, але як і раніше беззастережно йдуть власним "законом честі" - Пуштунвалі. За його порушення тут не садять в тюрму, а навіть можуть убити. Головні правила справжнього пуштуна включають почуття власної гідності, національну гордість, добре ім'я, віру, завзятість, рівність і бадáль. Останній пункт дуже важливий для цього племені, попри те, що є досить спірним для людини з сучасним світоглядом.

"Бадáль - це компенсація або помста. Грубо кажучи око за око, зуб за зуб. Можливість вершити суд без участі державної влади, приймати рішення, зібравшись старійшинами і виносячи вердикт: хто правий, хто винен. Тут досі існує кровна помста. І якщо в якійсь родині когось вбили, суд старійшин може прийняти рішення, що потрібно вбити членів сім'ї вбивці. Ось такі закони суспільства існують і в наші дні" , - розповів Комаров.

Прикладом того, наскільки важливі ці закони для пуштунів, є так звана "зона племен". Вона розташована на кордоні з Афганістаном. Тут проходить стратегічно важливий шлях через гори з Пакистану в інші країни - Хайберський прохід. Тому століттями цю землю намагалися захопити різні армії світу. Пакистану вдалося приєднати їх до своєї території тільки у 2018 році. Однак відносини між урядом і місцевими кланами все ще залишаються напруженими. Уряд намагається встановити повний контроль, але досі є частина "зони племен", де місцеві люди живуть за своїми правилами.

Команді "Світу навиворіт" вдалося побувати в цьому регіоні до Афганської кризи 2021 року і зняти ексклюзивні кадри.

Постійні конфлікти й необхідність захищати свої домівки сформували войовничу культуру пуштунів. Тому у кожного місцевого жителя є зброя, і воно тут - предмет гордості.

У столиці пуштунів, місті Пешавар, Дмитро Комаров відправиться до цеху збройового виробництва. Кажуть, що на руках у жителів Пакистану перебуває близько 44 млн одиниць зброї. Його роблять не тільки на великих підприємствах, але і в підсобних приміщеннях. На таких виробництвах можна побачити й дорослих чоловіків, і маленьких хлопчиків. Управлятися зі зброєю пуштунів вчать ще з малих років, тому багато хто з них замість школи навчаються збройної справи. У невеликих майстерень відновлюють стару зброю і створюють нову, роблячи точні копії відомих іноземних моделей у величезних кількостях.

Дмитро Комаров побуває на такому виробництві й покаже унікальні кадри, зняти які практично неможливо. Телеглядачі не тільки побачать такий цех зсередини, але і почують драматичну історію торговця зброєю, якому довелося ризикнути життям власної доньки.

Телеведучий розповість, хто ці люди, які виробляють тисячі одиниць зброї щомісяця, як вони ставляться до своєї роботи та що приховують під маскою суворих воїнів.

Попри небезпеку деяких регіонів Пакистану і культурні відмінності, Дмитро Комаров зазначив, що в цій країні є міста, куди можна приїжджати туристам: