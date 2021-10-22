Промвиробництво відновило падіння

Обсяги промислового виробництва у вересні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року впали на 0,7%. Таким чином, припинилося зростання, яке спостерігалося протягом останніх місяців.﻿, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики України (Держстат), за січень-вересень 2021 року зростання склало 1,4 % (за січень-вересень 2020 року обсяги впали на 6,2%).

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші дев'ять місяців склало 1,2%, в переробній промисловості - зростання на 1,6%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,2%.