Під ВР проходить мітинг у стилі "Гри в кальмара"

Під Верховною Радою проходить мітинг у стилі серіалу в жанрі виживання "Гра в кальмара" з вимогою до президента Зеленського зупинити "тарифний геноцид". Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Протестуючі пронумеровані, як і учасники таємного турніру на виживання з фінальним грошовим призом. Також вони вишикувалися на площі Конституції у формі геометричних фігур із серіалу.

Мітингувальники вважають, що платіжки в 4 тис. грн на даний момент є для багатьох українців "непідйомними". На мітингу виступив пенсіонер Віктор Ткачук, який заявив, що йому постійно нараховують борг в платіжці за опалення.

При чому, борг з вересня по жовтень зріс на 11,2 тис. Грн. Пенсіонер намагався з'ясувати через телефон це питання, але йому запропонували звернутися в письмовому вигляді в "Київтеплоенерго".