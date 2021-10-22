В Україні введуть нові платіжки за комуналку

В Україні передбачається введення нового формату платіжок за комунальні послуги, які будуть містити інформацію про рівень енергоефективності. Це передбачено відповідним законом (№4507), який Верховна Рада прийняла напередодні, повідомляє UBR.

Міністерство енергетики вважає, що такі платіжки допоможуть впровадити інструменти держпідтримки в сфері енергоефективності.

"Вона (платіжка, - ред.) буде містити детальну інформацію щодо споживання, зокрема, порівняння поточних показників з торішніми, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - розповіла заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Саме підвищення енергоефективності дозволить заощадити кошти громадян і скоротити споживання ресурсів, що в кінцевому підсумку допоможе запобігти кліматичним змінам.

В цілому закон створює основи для підвищення енергоефективності бюджетної сфери та промисловості. Зокрема, великі підприємства будуть зобов'язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на чотири роки проводити енергоаудит. А органи державної влади та місцевого самоврядування повинні будуть купувати виключно енергоефективні обладнання та приміщення.

Законом також вперше вводиться відповідальність за порушення законодавства в сфері забезпечення енергетичної ефективності.