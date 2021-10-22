Укрзалізниця попередила про затримки поїздів

У зв’язку з проведенням колійних робіт на дільниці Миронівка — ім. Т. Шевченка (Сміла) можливі затримки деяких поїздів. Зокрема це стосується станцій Київ-Пасажирський та Львів.

Усі роботи планується завершити до 29 жовтня, повідомила﻿ прес-служба Укрзалізниці.

Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик., Тимкове, Бурти та Херсон.

25-27 жовтня у зв’язку з проведенням робіт на станції Козятин-1 поїзди курсуватимуть із затримками від 25 хвилин до години по станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка.

Також пізніше на 30 хвилин прибуватимуть на станцію Київ-Пасажирський поїзди:

№ 748 Львів — Київ;

№ 764 Одеса — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ.

Пізніше на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію Львів поїзди Київ — Львів та Київ — Перемишль.