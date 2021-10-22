У США придумали тихі вітрогенератори у вигляді панелей

Вежі-вітряки вимагають особливого ландшафту і не можуть перебувати в містах. Навіть менші за розмірами лопатеві вітрогенератори дуже галасливі, щоб поруч з ними комфортно жити і працювати, повідомляє 3Dnews.

Все може змінити розробка американського дизайнера і підприємця Джо Дусі (Joe Doucet). Винахідник створив вітрогенератор у вигляді настінної панелі, місце для якої знайдеться в будь-якій точці міста і навіть окремого будинку.

Джерело зображення: Joe Doucet

Запропонований інженером систему з кількох десятків мініатюрних генераторів, турбіни яких виконані у вигляді решітки з довгих осей з невеликими чергуються прямокутними лопатками. Зовні це виглядає навіть красиво, представляючи собою модні сьогодні кінетичні скульптури. Коли вітер дме, що обертаються лопатки створюють гіпнотичну светотеневую динамічну картину.

Цінність запропонованого рішення в тому, що його можна масштабувати за розмірами і підігнати під будь-яку конструкцію або навіть розміщувати як великі ферми на зразок сонячних з безлічі однотипних вітряних панелей. За оцінками винахідника, створений ним прототип зі сторонами рами 7,5 метра в довжину і 2,5 метра у висоту за рік може виробити до 10 тис. КВт електроенергії. Втім, ці розрахунки можуть відповідати особливому розташуванню панелей і карті вітрів в певній місцевості, тому до них треба ставитися з обережністю.

Сам винахідник вважає, що найбільш ефективним розташуванням таких панелей будуть стіни великих будівель або місця уздовж швидкісних трас, де електрика буде вироблятися навіть під час відсутності вітру тільки за рахунок швидкого руху автомобілів. Зараз він зайнятий пошуком зацікавлених виробників вітряних панелей-стін і сподівається вийти на комерційний рівень.