Названо 5 істин про сімейне життя, які краще дізнатися до шлюбу

Коли люди одружуються, вони мріють бути щасливими до кінця днів. Але сімейне життя не завжди безхмарне. І є істини про шлюб, які краще дізнатися до вирішального дня, повідомляє УНІАН.

Безумовної любові до партнера не існує. Хто б не говорив, що ви будете завжди любити партнера - це не так. Ваш чоловік - не ваша дитина. А тільки до дітей виникає безумовна любов на все життя. Ви не зобов'язані любити чоловіка просто так, як і він вас. Шлюб - це робота двох людей.

Перші два роки після народження дитини - найважчі. Готуйтеся до того, що буде важко і стосунки пройдуть чималі випробування. Діти дарують радість, але вони також змінюють весь уклад життя. Тому доведеться навчитися заново вирішувати конфлікти з чоловіком, шукати способи спілкування, розмовляти, не накопичуючи претензії та образи.

Секс не завжди буде головним. І виходити заміж тільки, тому що вам в ліжку з цим партнером добре - нерозумно. Адже протягом сімейного життя будуть моменти, коли секс піде з першого плану. Народження дітей, проблеми зі здоров'ям, стрес на роботі - на лібідо впливатимуть багато факторів. Навчіться стимулювати своє лібідо: переглядом кіно, читанням еротичних книг - всім, що вам допомагає. І не тисніть на чоловіка, якщо він відмовляється від близькості.

Робіть все, що приносить радість у стосунки. Ласкаво називайте партнера, цілуйтеся, зробіть каву в ліжко.

Припиніть суперечки про внесок в сім'ю. Багато сімейних скандалів відбувається на ґрунті з'ясування того, хто більше вкладає в сім'ю: той, хто приносить гроші або той, хто виховує дітей. Це безглузда суперечка, і в ній ніколи не буде переможця. Кожен вкладає свою частку в стосунки. Потрібно навчитися ділити обов'язки. Чоловік повинен допомагати з дітьми і по дому, а дружина вносити свою мінімальну частку до сімейного бюджету.