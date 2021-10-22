У Київському БТІ проходять обшуки

У приміщеннях комунального та інших підприємств на території міста Києва, Чернігова, а також Київської області проводяться одночасно 16 обшуків. Про це, посилаючись на прес-службу Київської міської прокуратури, повідомляє Корреспондент.

Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та ряду інших підприємств за фактом розтрати бюджетних коштів на суму близько 1,2 млн гривень.

"У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2021 років посадові особи КП КМР Київське міське бюро технічної інвентаризації, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ Лабораторія Інформаційних Технологій та ряду інших підприємств, здійснили розтрату і привласнення бюджетних коштів, які призначалися для закупівлі послуг з обробки даних, шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ризикових суб'єктів господарювання ", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фахівцями Управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м.Києві, у фінансовій та господарської діяльності комунального підприємства виявлено численні порушення.

На підставі постанов суду 22 жовтня в офісних приміщеннях комунального та інших підприємств на території міста Києва, Чернігова, а також Київської області проводяться 16 обшуків з метою відшукання первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.