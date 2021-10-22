Tesla знайшла спосіб зробити електромобілі дешевше

Електромобільний гігант Tesla заявив про перехід на літій-залізо-фосфатні батареї (LFP-батареї) при виробництві всіх базових версій своїх машин. Їх вартість нижче, що може стати способом зробити виробництво електромобілів дешевше, повідомляє Лента.Ру.

У Китаї компанія Tesla давно оснащує базові моделі електромобілів LFP-батареями. Тепер вона вважає за можливе поширити цю практику за межі китайського ринку. Перехід на LFP-батареї торкнеться електромобілів Tesla, розрахованих на середню дальність поїздок, до цього LFP-батареї використовувалися в моделях Tesla Model 3 і Model Y. Рішення прийнято в рамках стратегії по використанню бюджетних компонентів для виробництва більш дешевих моделей. Велика частина індустрії на даний момент використовує нікель і кобальт для виробництва літій-іонних батарей. Однак поставки необхідних матеріалів обмежені, ціни на них ростуть у всьому світі. При цьому видобуток кобальту на рудниках в Демократичній Республіці Конго, головного постачальника ресурсу, відбувається з порушенням умов праці, що є етичною проблемою для компаній.

Експерти відзначають, що в провадженні LFP-батарей виникали технічні складнощі, але зараз в їх виробництві намітився прогрес. Tesla повідомила, що старші комплектації електромобілів компанії як і раніше будуть оснащуватися батареями з вмістом нікелю, кобальту і літію. Tesla вже починала продажі версії електрокара Model 3 з LFP-батареями в США, щоб компенсувати виробничі проблеми на початку третього кварталу 2021 року і виконати план по поставкам. Компанія заявляла, що клієнти, які перейдуть на Model 3 з LFP-батареєю, зможуть отримати модель раніше вихідної дати доставки.

За словами фінансового директора Tesla Зака Кіркхорна, високі ціни на нікель серйозно позначаються на вартості виробництва батарей.

"Деякі з цих витрат ми брали на себе. Це чималі суми", - сказав він.

Тому використання LFP-батарей стане виходом для Tesla і дозволить здешевити виробництво. За словами виконавчого директора некомерційної торгової асоціації акумуляторних технологій в Північній Америці NAATBatt Джимі Гринбергера, в Tesla вважають, що технологія LFP-батарей продовжить вдосконалюватися.

При цьому в майбутньому у Tesla можуть з'явитися сильні конкуренти, наприклад китайський виробник акумуляторів SVOLT вже повідомляв про створення першої батареї, яка не містить кобальту. SVOLT готова почати масове виробництво таких батарей, вона презентувала перший силовий агрегат з акумулятором ємністю 82,5 кіловат-годину, встановлений на електрокарі компанії Great Wall Motors. За словами представників SVOLT, при нормальних температурах така батарея дозволяє проїхати автомобілю близько 600 кілометрів на одному заряді. Також з новим акумулятором електрокар може розігнатися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 5 секунд.