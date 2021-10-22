Екс-глава МВС Аваков заразився коронавірусом

Екс-глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на COVID-19. Про це, з посиланням на джерело в оточенні екс-міністра, повідомляє Страна UA.

При цьому, за його словами, чутки про важкий стан (їх активно сьогодні поширюють анонімні телеграм-канали - ред.) сильно перебільшені.

"Аваков не в реанімації і навіть не в лікарні. Хворіє вже п'ятий день, середній ступінь тяжкості" , - сказало джерело.

Від самого Авакова в усіх його соціальних мережах подібних повідомлень поки немає.