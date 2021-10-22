НАТО: РФ не варто боятися можливого членства України в Альянсі

Росії не треба боятися майбутнього членства України в НАТО, так само як і намагатися йому запобігти. Про це заявив генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору Йенс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю в Брюсселі після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів організації, відповідаючи на питання журналістів про те, чи потрібно РФ боятися вступу України до Альянсу, генсек сказав:

"Ні. Частково тому, що НАТО - оборонний альянс, а також частково тому, що це Україна, і союзники по НАТО будуть вирішувати, коли Україна готова приєднатися до альянсу. Жодна інша країна не має права ні втручатися, ні сказати" ні "цьому процесу ".

Столтенберг підкреслив, що Україна - "суверенна, незалежна держава".

"А суверенна незалежна держава має право вирішувати свій власний шлях. Тому це тільки Україна буде вирішувати, чи хоче вона бути членом НАТО. І це тридцяти союзникам вирішувати, коли Україна буде відповідати стандартам НАТО", - пояснив він позицію альянсу.

При цьому, генсек організації констатував, що розширення НАТО за останні десятиліття тільки "привнесло мир і стабільність по всій Європі".