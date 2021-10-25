Нерухомість під арештом: як перевірити та зняти арешт з майна
Будь-які операції з нерухомістю: купівля/продаж, дарування, переоформлення тощо — потребують перевірки, чи не накладено на об’єкт судовий арешт. Оскільки арешт є обмеженням власника у праві розпоряджатися та користуватися своїм майном. Що зробить угоду недійсною, пише Леся Панченко, РБК-Україна.
Як зняти арешт згідно законних процедур та повернути можливість вільного розпорядження нерухомим майном розповіли фахівці Координаційного центру надання правої допомоги.
Хто і як може зняти арешт з нерухомості
Арешт з майна може зняти сам виконавець в наступних випадках:
- у разі закінчення виконавчого провадження;
- якщо будуть виявлені порушення в процедурі накладення арешту;
- якщо встановлена недоцільність або неможливість реалізувати арештоване майно.
Інші підстави для скасування арешту майна
Існують інші, визначені Законом України "Про виконавче провадження", підстави для скасування арешту. До них відносяться:
- Отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання або стягнення такіх коштів заборонено законом.
- Надходження на рахунок державної виконавчої служби або приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів: виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів.
- Отримання виконавцем документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах.
- Наявність письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна у зв’язку із значним ступенем його зношення чи пошкодження.
- Відсутність у термін до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно.
- Отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову.
- Погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж стягнення майна боржника.
- Отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для забезпечення позову.
У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.
Алгоритм дій для оскарження арешту майна
- Якщо ви щойно дізналися, що на ваше майно накладено арешт, необхідно отримати витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна. У ньому має бути вказано, на підставі якого документу накладено арешт. Отримати такий витяг можна он-лайн, або звернувшись до нотаріуса.
- Якщо ви не згодні з діями виконавця щодо накладення арешту на ваше майно, ви маєте право звернутися до вищого керівництва Державної виконавчої служби зі скаргою на рішення виконавця щодо незаконності накладення арешту на майно. В заяві слід обгрунтувати неправомірність арешту чи зазначити про наявність законних підстав для його зняття. Обов’язково додати підтверджуючі документи. Виконавець може зняти накладений арешт, або відмовити, вказавши причини у письмовій відповіді на звернення.
- У випадку отримання відмови у задоволенні скарги на рішення чи неотриманні ніякої відповіді, потрібно звернутися з позовною заявою до суду.
До позовної заяви необхідно додати:
- квитанцію про сплату судового збору в розмірі 0,4 прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (станом на 01.10.2021 року це 908 грн.);
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- копію документів на підтвердження обставин накладення арешту на майно;
- докази звернення до виконавчої служби;
- копії документів про наявність підстав для зняття арешту з нерухомості.
Також додають інші документи, що обгрунтовують право зняття арешту чи підтверджують вчинення дій виконавця із порушенням закону.
Після винесення рішення суду про зняття арешту з майна та набрання ним законної сили, арешт знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Після цього з єдиного реєстру боржників та реєстру обтяжень виключаються відомості про боржника.