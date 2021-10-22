Таліби стратили волейболістку збірної Афганістану

Члени руху "Талібан" обезголовили афганську волейболістку Махджубін Хакімі, яка виступала за молодіжну збірну країни, повідомляє УНІАН.

Тренер волейболістки анонімно повідомив, що Хакімі стратили в Кабулі в рамках операції з пошуку спортсменок. При цьому таліби опублікували в соцмережах фотографії обезголовленого тіла спортсменки.

За його словами, Хакімі обезголовили ще на початку жовтня, проте її рідні та інші гравці волейбольної команди мовчали про це через страх. Повідомляється, що лише двом спортсменкам з команди вдалося втекти з країни.

"Всі гравці волейбольної збірної та інші спортсменки знаходяться в поганому становищі, в розпачі і страху. Всі були змушені бігти і жити в невідомих місцях" , - повідомив тренер.

Нагадаємо, у вересні з'явилися повідомлення про те, що таліби заборонили афганським жінкам займатися спортом.

"Талібан попросив сім'ї наших гравців не дозволяти своїм дівчаткам займатися спортом, інакше вони зіткнуться з несподіваним насильством. Вони навіть спалили свій спортивний інвентар, щоб врятувати себе і свої сім'ї. Вони не хотіли, щоб у них залишалося що-небудь пов'язане зі спортом. Вони налякані" , - розповіла одна з волейболісток, якій вдалося залишити країну.

Інша спортсменка повідомила, що була "шокована", коли дізналася, що Хакімі була вбита.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) виступила із заявою з приводу смерті Хакімі.

"FIVB шокована і вражена повідомленнями деяких ЗМІ про трагічну смерть Махджубін Хакімі. Однак слід зазначити, що існують суперечливі повідомлення про справжню причину її смерті. Тому FIVB продовжує шукати роз'яснення" , - цитує заяву прес-служби організації ТАСС.

В організації також різко засудили будь-які форми насильства і вказали на право будь-якої людини займатися спортом без страху або залякування.