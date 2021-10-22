У Києві скасують три міські електрички: дата

У Києві 23 жовтня скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як зазначили в Київпастрансі, 23 жовтня скасовуються наступні електрички:

7304 (Київ - Волинський - Дарниця);

7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);

7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

Рішення щодо скасування рейсів прийнято з технічних причин. Про відновлення руху електричок у Київпастрансі пообіцяли повідомити окремо.

Організація принесла вибачення пасажирам за тимчасові труднощі.