У Києві скасують три міські електрички: дата
У Києві 23 жовтня скасують рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Як зазначили в Київпастрансі, 23 жовтня скасовуються наступні електрички:
- 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
- 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
- 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).
Рішення щодо скасування рейсів прийнято з технічних причин. Про відновлення руху електричок у Київпастрансі пообіцяли повідомити окремо.
Організація принесла вибачення пасажирам за тимчасові труднощі.