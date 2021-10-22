Зеленський визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський уже визначився з можливою кандидатурою на посаду міністра оборони в разі відставки чинного керівника відомства Андрія Тарана, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Претенденти на посаду міністра оборони вже є, і є вже остаточне рішення президента, але не можу його ще озвучувати" , - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

На уточнювальне запитання, чи може народний депутат Ірина Верещук очолити Міноборони в разі відставки Андрія Тарана, голова фракції "Слуга народу" прямо не відповів, але сказав:

"Ми за рівність усіх громадян".

Окрім того, він додав, що питання з приводу відставки Тарана може бути розглянуто "протягом двох-трьох тижнів".