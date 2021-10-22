Різке похолодання та дощі: погода на вихідних 23-24 жовтня

На вихідних 23-24 жовтня нетривале, але при цьому різке, потепління, що накрило Україну в останні дні тижня, почне спочатку поступово, а після різко віддалятися. Якщо в суботу погода в більшості регіонів ще не особливо відчутно зміниться, то в неділю вже країну накриє досить значне похолодання.

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Отже, у суботу, 23 жовтня, у північних, більшості центральних і східних областей, а також на Закарпатті очікується незначне зниження температури до 12-16°С удень і від 4°С на півночі й Закарпатті до 10°С у Дніпропетровській області вночі. У всіх інших західних, а також у Житомирській областях похолодає куди сильніше - до 10-13°С удень і 3-7°С уночі. На півдні, а також у Донецькій області ще буде триматися тепло - там обіцяють 15-19°С удень і 9-12°С уночі. А ось у Криму буде тепліше за все - 19-21°С удень і 9-11°С уночі.

Дощі 23 жовтня очікуються в Дніпропетровській, у всіх східних, південних областях, а також у Криму. На решті території буде все ще сонячно з невеликою хмарністю. Також у половині регіонів очікується все ще досить сильний вітер. У центрі, на заході та на півночі - близько 14-29 км/год. На сході, на півдні та в Криму - 7-18 км/год.

У неділю, 24 жовтня, до України прийде різке похолодання. У північних, більшості західних та в Житомирській областях - до 4-7°С удень. В інших центральних, а також у Закарпатській і Житомирській областях - до 6-10°С удень. Уночі в усіх перерахованих вище регіонах очікується близько 1-4°С. В інших східних, а також у всіх південних областях та в Криму буде трохи тепліше - близько 9-12°С удень і від 2°С до 8°С уночі.

Дощі 24 жовтня очікуються тільки в Криму. На решті території буде хмарно з проясненнями. Вітер залишається досить сильним. У південних, західних областях та в Криму - близько 11-22 км/год у середньому. В Одеській області та місцями на півострові можливі шквали до 29 км/год. У центрі та на півночі очікується вітер близько 14-25 км/год. Найменш вітряно буде на сході - там обіцяють 7-18 км/год.

23-24 жовтня в східних, у більшості західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 23 жовтня очікується температура від 6 до 12°С, 24 жовтня від 3 до 8°С протягом дня, вітер близько 14-25 км/год в обидва дні і, можливо, невеликий дощ у неділю.