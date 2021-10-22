Зеленського попросили втрутитися в ситуацію з поставками газу

Асоціація постачальників енергоресурсів, до складу якої входять 30 постачальників, звернулась до Президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись в кризову ситуацію, що склалася навколо постачання газу бюджетним та релігійним організаціям, і неможливістю розпочати опалювальний сезон для цих категорій споживачів, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в Заяві Асоціації, яка опублікована на сайті організації.

"Вартість газу на сьогодні для всіх категорій споживачів стала вкрай неприйнятною. Наразі ця проблема дуже гостро стоїть перед бюджетними і релігійними організаціями, які ще минулого тижня повинні були розпочати опалювальний сезон, але не можуть цього зробити" , - зазначено в заяві.

В Асоціації нагадують, що 30 вересня 2021 року на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води в опалювальному сезоні 2021-2022 років, яким зафіксовано, що для бюджетних організацій до 01 січня 2023 року діятиме "пільговий тариф" на газ у розмірі 16,40 гривень за м3, з ПДВ без вартості транспортування.

"Єдиним власником природного газу, який може бути реалізований бюджетним установам та організаціям за ціною, що передбачена Меморандумом, є група "Нафтогаз". Діючі постачальники, які мають контракти з бюджетними організаціями, обмежені у можливості закуповувати ресурс на тих же умовах і за такою ж ціною, що і дочірня компанія "Нафтогазу" – "ГК "Нафтогаз Трейдинг" , - зазначено у Заяві.

Представники постачальників наголошують, що чинне законодавство обмежує бюджетні організації у праві закуповувати природний газ за прямими договорами, як пропонує "Нафтогаз Трейдинг". Отже, за їх словами, укладення договорів з ГК "Нафтогаз Трейдинг" з дотримання вимог законодавства не вбачається за можливе.

Наразі постачальники природного газу, які є членами Асоціації, мають понад 6,5 тисяч контрактів, укладених з бюджетними організаціями, які були укладені до стрімкого зростання ціни газу.

В Асоціації зазначають, що більшість постачальників наразі опинилися перед вибором: або постачати у збиток, або розривати укладені контракти через істотну зміну обставин, як це передбачено статтею 652 Цивільного кодексу України.

Проблему забезпечення газом бюджетних та релігійних організацій члени Асоціації пропонують вирішити через створення балансуючої групи, у яку увійдуть постачальники природного газу, які мають контракти з бюджетними і релігійними організаціями, і ГК "Нафтогаз Трейдинг".

"Через механізм балансуючої групи власник ресурсу, "Нафтогаз", зможе контролювати цільове використання постачальниками реалізованого ресурсу" , - додають в Асоціації.

Як повідомлялося раніше, Хмельницька, Одеська, Закарпатська та Львівська облдержадміністрації та Івано-Франківський міський голова оголосили надзвичайну ситуацію, що склалася в їх регіонах у зв’язку із нестачею газу для бюджетних закладів.