Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку відновили зниження. Національному банку знову довелося проводити інтервенції і купувати валюту, щоб стримати занадто швидке зміцнення гривні.

Імпортери, злегка налякані вчорашніми подіями на міжбанку, сьогодні швидко прийшли в себе і зробили висновок, що купувати дорого не варто. Тому продавці, ще вчора розраховували на зростання хоча б до 26,50 гривень, сьогодні були змушені задовольнятися набагато нижчими цінами. І все одно без Національного банку не обійшлося: спочатку регулятор викупив стандартні 5 млн доларів, а потім вийшов з великим ордером на покупку на рівні 26,28 гривень - і утримував його аж до кінця торгової сесії.

Закрили торги п'ятниці на 6 копійок на купівлі і на 9,8 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,29 / 26,37 (купівля / продаж).

Торги в п'ятницю відкрилися так само широко, як і напередодні: спред склав все ті ж 8 копійок. Перша угода за ціною 26,29 гривень на суму 0,5 млн доларів пройшла в 9:49. Буквально через 5 хвилин на ринку з'явився Національний банк: він зібрав кілька заявок на продаж в сумі 5 млн доларів за ціною близько 26,34 гривень - і пішов. До 11 годин торгівля йшла в діапазоні 26,30-26,33 гривень, але потім виявилося, що бажаючих купити майже не залишилося, і котирування пішли ще нижче. О 12:30 на ринку знову з'явився Нацбанк з великим ордером на покупку по 26,28 гривень. Мало хто залишилися покупці були змушені ставити свої заявки трохи вище ордера НБУ, однак в обід і після обіду довелося купувати і йому. Регулятор придбав від 20 до 30 млн доларів і залишався на ринку аж до закриття активної фази торгів.

Котирування закриття - 26,29 / 26,30 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 1,5 рази в порівнянні з четвергом і склав 267,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3017 гривень.

Офіційний курс долара на 23 жовтня встановлений на позначці 26,2918 гривень за долар, зростання на 9,02 копійки.

Офіційний курс євро на 23 жовтня встановлений на позначці 30,5774 гривень за євро, зростання на 8,40 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня опустилася на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,38-26,39 гривень, а ввечері - по 26,32-26,33 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1632 долара. Сьогодні євро два рази намагався продовжити зростання, але зміг піднятися лише до 1,1654 долара, звідки впав рівно на 30 пунктів, після чого знову відскочив вгору. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 30,58-30,60 гривень, а ввечері - вже по 30,53-30,55 гривень.

Російський рубль в п'ятницю подолав рубіж в 70 рублів і злетів до 69,80 рублів за долар після рішення Центробанку Росії підвищити облікову ставку відразу на 75 пунктів - до 7,50% річних. Станом на 18:30 він злегка скорегував своє зростання і торгується в діапазоні 70,24-70,34 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і вчора, продавали по 3,68-3,70 гривень за 10 рублів, причому більшість обмінників тримали продажів на рівні 3,70, не знижуючи.