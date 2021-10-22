Мальта закрилася навіть від щеплених українців

Уряд Мальти 21 жовтня оновив перелік країн і додав Україну в "темно-червоний" список, що означає, що до країни не можуть потрапити навіть щеплені українці, повідомляє Ділова столиця.

Оновлений перелік країн опублікований на урядовому сайті Мальти.

Відзначимо, що при в'їзді на Мальту потрібно заповнити dPLF форму, в якій має бути вказано країни, в яких людина перебувала останні 14 днів.

У серпні цього року Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 і досі дозволяла в'їзд вакцинованим українцям. Подорож на Мальту з "темно-червоних" країн (включаючи Україну) дозволено тільки в особливих випадках.

Для початку потрібно отримати дозвіл для подорожі на сайті travelauthorisation.gov.mt. Після отримання схвалення заповнити dPLF форму, зробити ПЛР-тест і після в'їзду на Мальту відбути карантин 14 днів. Якщо особа — не резидент Мальти, то карантин потрібно відбути в авторизованих готелях, з оплатою за кожну ніч проживання в розмірі 100 євро.