Данилов провів прес-конференцію за підсумками засідання РНБО (Оновлено)

У п'ятницю, 22 жовтня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно пройшло під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Головним питанням стало обговорення стану в енергетичній галузі держави й ситуація із коронавірусом. Про підсумки розповів секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції.

Данілов заявляє про можливу причетність олігархів до певного саботажу енергобалансу України

Рада національної безпеки і оборони України вважає, що олігархічні кола можуть бути причетні до саботажу створення повного енергетичного балансу України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Досі, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі - ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ у нашій країні", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Пандемія COVID-19

Олексій Данілов нагадав, що 23 жовтня в Україні було встановлено ще один коронавірусний "рекорд" і попередив, що пік ще попереду.

"Кількість людей, які будуть помирати, може перевалити до тисячі на день", – припустив секретар.

Коронавірус він назвав хворобою невакцинованих і заявив, що країні потрібно виходити на 350-400 тисяч щеплень на добу. Зараз це число удвічі менше.

Данілов також розповів, що хворі штамом "Дельта" потребують у чотири рази більше кисню, ніж ті, хто заразився звичайним штамом.

МОЗ доручили скласти таку програму вакцинації в максимально стислі терміни. Також із понеділка всі навчальні заклади повинні перейти на онлайн-навчання, крім учнів 1-4 класів.

Україна надасть допомогу Молдові з газом на її прохання

"Ми ухвалили рішення доручити Кабінету Міністрів це питання розглянути. Ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити", - сказав Данілов.

За його словами, з таким проханням до українського уряду звернулася прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

"Прем'єр-міністр України отримав листа від своєї колеги з проханням допомогти газом, щоб уникнути складної ситуації, що склалася з урахуванням того шантажу, який наразі там робить "Газпром", - пояснив Данілов.

Пізніше він уточнив, що це буде газ у борг, не за гроші, і потім Молдова поставлений ресурс поверне. За його словами, це необхідно зробити, оскільки Україна та Молдова об'єднані, й в України є території, які живляться газом із Молдови.

Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за "спеціальними умовами"

"Кабінету Міністрів України разом із НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах щонайменше 55 млрд куб. м за рік", - сказав секретар РНБО.

Данілов нагадав, що чинний контракт із "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд куб. м через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дають змогу транзиту набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.

Населенню, ТКЕ і низці інших споживачів постачання газу буде забезпечено до кінця опалювального сезону без права відключення

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну вжити заходів щодо забезпечення безперебійних постачань газу побутовим, а також низці інших споживачів.

"Кабінету Міністрів у триденний термін доручено вжити вичерпних заходів щодо безперебійного, без права відключення від газу побутових споживачів, бюджетних, релігійних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств" ¸ - сказав Данілов.

За його словами, заборону відключення зазначених споживачів буде впроваджено згідно зі ст. 11 закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону 2021/22.