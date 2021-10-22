Справа Pegasus: Франція і Ізраїль провели таємну зустріч

Таємна зустріч представників Франції та Ізраїлю пройшла нещодавно в Парижі з метою врегулювати скандал, викликаний застосуванням ізраїльської троянської програми для мобільних телефонів Pegasus, повідомляє ТАСС.

Дані порталу Axios підтвердив в п'ятницю Agence France-Presse, французьке джерело, близьке до розслідування справи про таємне прослуховування з-за кордону телефонів французьких політиків, журналістів і громадських діячів.

Згідно з наведеними даними, ізраїльську сторону представляв Еяль Хулата - радник з національної безпеки і глава Ради з національної безпеки (СНБ) єврейської держави. З французької сторони в переговорах брав участь радник французького президента Емманюель Бон.

За твердженням Axios, представник Ізраїлю запропонував французької адміністрації, щоб компанія-розробник програмного забезпечення NSO Group, що продає іноземним державам та їх спецслужбам права на експлуатацію троянської шпигунської програми Pegasus, внесла французькі телефонні номери в список недоторканих. Ця умова може включатися в зміст тих договорів, які компанія підписує з клієнтами. Аналогічна міра вже була нею прийнята щодо номерів телефонів з США і Великобританії.

Реакція французької сторони на цю пропозицію не відома, Єлисейський палац зберігає мовчання. Також ні кабінет міністра ізраїльського прем'єра, ні сама компанія-розробник NSO від будь-яких заяв на цю тему утримуються. У той же час сайта Axios стверджує, що офіційні ізраїльські особи сподіваються на те, що криза в найближчим часом буде врегульовано.