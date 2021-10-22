У Pfizer заявили про безпеку і високу ефективність COVID-вакцини для дітей

Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer&BioNTech безпечна для дітей 5-11 років. Зокрема, препарат майже на 91% ефективний для запобігання симптоматичному захворюванню в цій віковій категорії, повідомляє Обозреватель.

Такі результати показало нове дослідження в США. За даними видання, таку увага до тестування вакцин пояснюють тим, що в країні зараз розглядають можливість початку кампанії щодо імунізації проти COVID-19 серед дітей.

У зазначеному дослідження взяли участь 2268 юних американців віком від 5 до 11 років. Одній групі робили по два щеплення Pfizer із інтервалом у три тижні, інша отримувала плацебо, а третя – низьку дозу вакцини. Кожна ін'єкція становила одну третину від кількості, передбаченої для підлітків і дорослих.

Виявилося, що низька доза вакцини була ефективна майже на 91%, виходячи з 16 випадків COVID-19 серед дітей, яким вводили "пустишку", порівняно з трьома випадками серед вакцинованих.

"Ні в кого з молодих людей не було зареєстровано серйозних захворювань, але у вакцинованих були набагато легші симптоми, ніж у їхніх неімунізованих однолітків" , – ідеться в повідомленні.

Крім того, у маленьких дітей, яким були зроблені щеплення з низькою дозою, виробився такий же високий рівень антитіл проти коронавірусу, як у підлітків і молодих людей, котрим робили щеплення зі звичайною дозою.

Наголошується, що більша частина даних цього дослідження була зібрана у США в серпні та вересні 2021 року, коли Дельта став домінувальним штамом COVID-19.