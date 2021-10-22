ЗМІ показали відео Саакашвілі, де він розповідає про викрадення

Грузинський провладний телеканал «Імеді» опублікував відео екс-президента Михайла Саакашвілі, яке він нібито сам зняв в фурі по дорозі з України в Грузію, повідомляє InfoResist.

Політик на відео каже, що його викрали, і він не знає спецслужби якої країни стоять за цим. «Імеді» стверджує, що Саакашвілі готував інсценування на випадок, якщо потрапити в Грузію не вийде.

Лідери правлячої партії «Грузинська мрія» прокоментували скандальний сюжет.

Так, глава партії Іраклій Кобахідзе назвав Саакашвілі «абсолютним фейком».

«Сам по собі цей сценарій може бути нецікавим. Цікаво, що ця людина ще раз нагадала, що він із себе представляє. Перше, що він абсолютний фейк у всьому - і в голодуванні фейк, а у викраденні фейк, і в приїзді фейк ... Крім того, він ще раз нагадав, що у нього психологічні та психічні проблеми», - сказав Кобахідзе.

У свою чергу, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що Саакашвілі під час запису відео був п'яним.

«Очевидно, що він не тверезий. Він марить, каже, що його викрадають якісь спецслужби. Уявіть, в який ілюзії живе ця людина ... Якщо у людини не було таких ілюзій, як він міг не зробити елементарний розрахунок. Приїхавши таким чином, прокравшись як злодій, він потрапив до в'язниці », - заявив Гарібашвілі.

Тим часом адвокат Саакашвілі Бека Басилая заявив, що поява відео з телефону політика в сюжеті «Імеді» означає, що журналістам його передала прокуратура.

«І зараз вони винесли таку інформацію, винос якої є злочином, я не підтверджую автентичність цього відео, але головне те, що мені вчора були передані повні матеріали щодо цього перетину кордону, згідно з цими матеріалами, інформація, витягнута з телефонів Міхеїла Саакашвілі не є відкритою і прилученою до справи, тобто виходить, що прокуратура надала телекомпанії «Імеді» матеріали, які не долучені до матеріалів справи, однак, надання отриманої з особистого телефону Саакашвілі інформації телебаченню є злочином. Ні у кого не повинно бути доступу до цього відео», - заявив Басилая.

За його словами, адвокати екс-президента Грузії мають намір оскаржити дії прокуратури як в судах Грузії, так і Страсбурга.