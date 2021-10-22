Дівчину, яка стріляла з арбалета в школі, помістили в психлікарню

Київський районний суд Полтави примусово помістив в психіатричну лікарню дівчину, яка влаштувала у вересні стрілянину з арбалета в місцевій школі, повідомляє Новости-N.

Про це йдеться в постанові суду від 19 жовтня 2021 року.

Замість утримання під вартою підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді перебування під наглядом у психіатричній лікарні.

У судовій психіатричній експертизі пояснюється, що у обвинуваченої виявлені симптоми шизофренії і галюцинаторно-параноидного синдрому. Таким чином, суд визнав, що дівчина не усвідомлювала свої дії під час вчинення злочину.

Захист підозрюваної і законний представник не заперечували проти зміни запобіжного заходу.

Підозра у скоєнні злочину висунули за частиною 2 статті 15 "Замах на кримінальний злочин" і пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".