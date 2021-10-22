У Європі бушує ураган, швидкість вітру досягає 166 км/год

Ураган Ignatz накрив Європу, сильний вітер ламає дерева і зриває дахи будинків в Німеччині. Існує небезпека торнадо, повідомляє 420on.

Гірська станція Фельдберг, розташована на найвищому піку в Баден-Вюртемберзі на найвищій горі в Німеччині за межами Альп, повідомляє про стрімкі поривів вітру, швидкість якого досягає 166 кілометрів на годину. На даний момент більшість повідомлень було отримано поліцією і пожежниками в Гессені. Вітер ніс парасольки, садові меблі, ламав дерева і гілки. Про травми поки не повідомляється.

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У Берліні вирують грози, вітер там трохи слабше і поривами досягає швидкості до 80 км/ч. Однак Німецька метеорологічна служба попереджає, що ситуація може погіршитися.