Американську школярку заарештували за карикатуру на однокласника

10-річну дівчинку-інваліда заарештували після того, як вона намалювала карикатуру. На малюнку був зображений однокласник, який знущався над нею, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Інцидент стався ще в 2020 році, але розголосу набув лише зараз. Батьки учня однієї шкіл Гонолулу (Гаваї) поскаржилися на чорношкіру дівчинку за карикатуру на їх сина і зажадали покарати.

За дитиною приїхала поліція, її заарештували. Матері дитини не дали можливість побачити дівчинку, перш ніж ту відвезли у відділення поліції.

Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU) зажадав виплатити компенсацію в розмірі $ 500 тисяч за моральну шкоду, завдану дівчинці і її матері. В організації вважають, що через конфлікт не варто вдаватися до настільки серйозних заходів. ACLU подав скаргу проти департаменту освіти, поліції і генерального прокурора штату Гаваї.