В роботі monobank стався збій
22 жовтня при спробі скористатися картою monobank, на екранах смартфонів з'являлося повідомлення про технічний збій, повідомляє УНІАН.
Платіжна система видавала помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою карти.
На гарячій лінії monobank сказали, що в даний момент проблему повністю усунено.
Всі платежі, які були зірвані через неполадки в роботі системи будуть повернуті на банківські карти клієнтів monobank.
Що стало причиною збою на даний момент не повідомляється.