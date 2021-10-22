Ляшко розповів, коли в Україні почнуть скасовувати COVID-обмеження
Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати у разі вакцинації не менше 70% українців, повідомляє Ділова столиця.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", — сказав Ляшко.
Міністр вважає, що теперішня динаміка вакцинації показує: 70% українців будуть вакциновані.
"Далі будемо переконувати і говорити", — додав він.
Після досягнення показника в 70% вакцинованих Україна зможе поступово відмовлятися від коронавірусних обмежень.
"У скандинавських країнах вже скасовують маски у транспорті, тому що відсоток вакцинації вже понад 75%", — додав Ляшко.